Cerca di vendere della droga ad un poliziotto in borghese in piazza della Repubblica: arrestato

Tre stranieri in arresto per spaccio di stupefacenti: è questo l'esito dei controlli svolti dalla Polizia nelle scorse ore a Torino.

Uno di loro, un senegalese di 29 anni, era addirittura ricercato in quanto su di lui pendeva dallo scorso novembre un ordine di carcerazione. L’uomo, controllato nella notte fra lunedì e martedì mentre si spostava per la città a bordo di un taxi, aveva cercato di darsi alla fuga colpendo al petto uno degli agenti ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato. A casa sua, debitamente perquisita, i poliziotti hanno rinvenuto 1500 € nascosti fra gli indumenti nell’armadio, denaro sequestrato in quanto di probabile provenienza illecita.

Un altro arresto è avvenuto poche ore più tardi in Piazza della Repubblica da parte di agenti in borghese. Uno degli operatori è stato avvicinato da un ventisettenne di origini marocchine, che parlandogli in un buon italiano gli chiedeva più volte se volesse acquistare da lui del fumo: un pezzo piccolo a 10 €, uno grande il doppio, a 20. L’agente si è allora qualificato e, insieme ad altri due colleghi, componenti l’unità operativa traeva in arresto il pusher, ben noto ai database delle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici: con sé, oltre ad alcuni grammi di hashish, aveva anche delle compresse di un farmaco oppiaceo.

A finire in manette anche un 40enne marocchino che, dopo aver visto transitare la pattuglia in corso Regina Margherita angolo via delle Orfane, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente 26 grammi di hashish. Gli agenti hanno notato il tutto, così hanno dapprima fermato il quarantenne e successivamente recuperato lo stupefacente. A suo carico sono stati sequestrati anche 180 € di probabile provenienza furtiva, considerato che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa.