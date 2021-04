Focolaio in una struttura per disabili: 8 positivi tra utenti e operatori. L'accusa alla Regione: "Cosa aspettiamo a vaccinare i più fragili?"

Ancora un focolaio in una struttura assistenziale. Non una novità, purtroppo, ma in tempo di campagna vaccinale si tratta di una ferita difficile da accettare. Succede in una realtà di via Fiesole, che si dedica all'assistenza residenziale di persone con disabilità ed è gestita da Anffas Torino.



Tra ieri sera e questa mattina, a seguito di alcuni sintomi che hanno fatto pensare al Covid, sei utenti e due operatori sono risultati positivi al test molecolare. Una fetta grandissima della comunità che si trova all'interno della struttura, visto che gli ospiti in tutto sono 12.

Ma accanto alla preoccupazione per le condizioni di salute, è anche la rabbia il sentimento diffuso. “Ma vi immaginate - tuona Giancarlo D’Errico, presidente Anffas Torino - l’angoscia che stanno vivendo queste persone, le loro famiglie, tutti gli altri ospiti e anche noi operatori? Vi immaginate cosa vorrebbe dire per un ragazzo autistico o per una ragazza Down essere intubati in ospedale? E non voglio neanche pensare a esiti ancora più drammatici".



La domanda, soprattutto, è una: "Chiedo senza giri di parole a chi ha la responsabilità di rispondere, il presidente Cirio e l’assessore Icardi: vogliamo aspettare che la situazione peggiori ulteriormente per capire che vaccinare le persone con disabilità è una priorità assoluta? Anche più, con tutto il rispetto, degli studenti attesi dalla maturità?”.