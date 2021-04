Il libro-guida per avere successo imprenditoriale attraverso il proprio sito web

Il Coronavirus ha cambiato e sta cambiando il mondo sotto tantissimi punti di vista. La pandemia ha cambiato il modo di vivere, il modo di lavorare, il modo di rapportarsi agli altri. Il mondo di Internet e il settore del marketing non sono stati da meno e sono riusciti a far valere le loro aspettative riguardo il futuro sotto il punto di vista del commercio e del marketing in generale.

Ormai il mondo è tutto a portata di clic e qualsiasi imprenditore o professionista ha bisogno non solo di un sito internet, ma di un sito internet fatto ad hoc. Per anni il sito web è stato considerato come un semplice biglietto da visita per un professione o un'azienda. Ormai non è più così, e nel nuovo mondo moderno, il sito si è trasformato da rappresentazione online a vero e proprio strumento per incrementare il business.

Un sito Internet non funziona più come semplice vetrina virtuale di un negozio, ma oggi serve per accaparrarsi clienti, generare contatti e aiutare un professionista ad allargare la propria clientela.

Il nuovo libro di Luca Proserpio, "Mostrami il tuo sito web e ti dirò che imprenditore sei"

Appurata l’importanza di un sito Internet per una qualsiasi attività, il vero problema risiede nel fatto che molti professionisti si accontentano di un sito creato in maniera approssimativa, senza una vera strategia di marketing a fare da motore. Come avere successo imprenditoriale attraverso un sito web?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Luca Proserpio con il suo libro “Mostrami il tuo sito web e ti dirò che imprenditore sei”. Un libro, in vendita su Amazon , che rappresenta un valido aiuto per gli imprenditori che hanno ormai capito che puntare su un sito web sia uno degli strumenti più efficaci per ampliare gli affari.

L’autore si propone come voce esperta per tutti coloro che hanno deciso di puntare su questo settore. Costruire un sito web di successo non è una cosa semplice e necessita di un accurato concept e una precisa strategia. Come detto, quando bisogna realizzare un sito Internet, non va fatto alla leggera, altrimenti è meglio non perdere tempo. E denaro.

Realizzare un sito web ad hoc può fare la differenza tra il successo o il fallimento di un imprenditore, sia che si tratti di una nuova attività, sia che si tratti di un’attività avviata da ormai molto tempo. Il mondo del web è sicuramente uno degli strumenti più potenti per chi vuole fare marketing, ma bisogna saperlo utilizzare.

Per riuscire a far capire al lettore i segreti del mondo di Internet, Luca Proserpio schematizza questo labirintico universo. Il libro è composto da 3 sezioni, compresa la prefazione di Alfio Bardolla e una parte conclusiva "bonus" dedicata ai lettori-imprenditori.

Il punto di forza del libro è sicuramente la capacità dell’autore di sviscerare le varie tipologie di imprenditore, proprio come suggerisce il titolo. Un titolo scelto per essere provocatorio e per trasmettere al lettore l’importanza del sito web per avere successo nel mondo degli affari.

All’interno del libro, l’autore evidenzia i fattori che differenziano un’attività di successo da un’attività fallimentare. Il tutto condito da moltissimi consigli vincenti, anche relativi ai design più accattivanti.

La lettura è piacevole perché scritta in un tono semplice, senza però dimenticare l’importanza di un linguaggio tecnico. Si potrebbe quasi definire questo libro come il "manuale dell’imprenditore di successo". Una lettura utile anche al di là delle proprie conoscenze informatiche e che ricerca un pubblico soprattutto neofito (ma non solo).

Il consiglio vero che Luca Proserpio dà ai suoi lettori è proprio quello di non affidarsi ad occhi chiusi ad un’agenzia: la cosa migliore da fare è leggere il libro, avere bene in mente quali sono gli obiettivi e le potenzialità del sito e poi affidarsi ad un’agenzia competente. Solo riuscendo ad unire questi strumenti si può raggiungere un risultato di successo. In tal senso, il libro si pone anche come analisi discriminante fra le moltissime agenzie che sono presenti sul territorio, quando non si sa a quale affidarsi.

È dalle parole dello stesso autore che si può comprendere a pieno il senso della sua opera. “Ho scritto questo libro con un titolo provocatorio per buttarti in faccia la realtà. Per poi, una volta consapevole, guidarti per la via degli imprenditori di successo. Se stai pensando di realizzare un nuovo sito web e sei alla ricerca di una Web Agency, fermati subito. Investi alcune ore per la lettura del mio libro e capirai anche tu come sono strutturati i siti web degli imprenditori e delle aziende di successo”.

Luca Proserpio sembra quindi voler far capire che l’obiettivo principale è sbattere in faccia la realtà ad un imprenditore. Fargli capire quanto abbia sottovalutato l’importanza di avere un sito web fatto ad hoc e solo dopo provare a aiutarlo a realizzare una strategia vincente. Poche ore di lettura, in cambio di uno strumento senza il quale ormai è impossibile fare marketing, di qualunque settore si parli. Il libro di Luca Proserpio è acquistabile su Amazon.

Chi è Luca Proserpio?

Luca nasce nel 1989 e comincia ad affacciarsi al mondo del web per una semplice passione. Oggi vanta un’esperienza più che decennale. Affascinato dal mondo digitale, nel 2010 fonda, insieme ad altri due soci, la SparkinWeb Srl, una squadra formata da tre persone che hanno deciso di unire le proprie conoscenze ed esperienze professionali per unico obiettivo: creare il sito perfetto per ogni cliente.

Oggi la SparkinWeb Srl è un vero punto di riferimento per il settore ed è contattabile al sito www.sparkinweb.com . Il punto di forza di Luca Proserpio è sicuramente la sua capacità di realizzare progetti web ad hoc, sempre molto complessi e soprattutto customizzati sui bisogni dei vari clienti.

La prima parte della carriera dell’autore del libro è quindi incentrata sulla figura di programmatore web. L’esperienza acquisita negli anni ha fatto sì che oggi Luca Proserpio sia un vero mentore per tutti i tipi di imprenditori. Una sorta di guida per chi ha bisogno di trovare una strategia di marketing utilizzando il proprio sito web.

Cosa distingue, in definitiva, un imprenditore di successo da uno destinato al fallimento? Non c’è nessun ingrediente segreto e nessuna realtà fantascientifica. C’è solo bisogno di imparare a conoscere gli strumenti che il mondo del web mette a disposizione, riuscendo soprattutto a capire quali sono quelli da utilizzare e quali invece quelli di cui non si ha bisogno. E Luca Proserpio insegnerà a fare esattamente questo.