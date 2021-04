Etica e sport, Silvana Accossato eletta nuova presidentessa del comitato direttivo

L’assemblea dei soci di Etica e Sport nomina Silvana Accossato nuova presidentessa dell’Associazione. Accossato, già Assessore allo sport della Provincia di Torino, promotrice della candidatura di Torino 2006, già Sindaco di Collegno e poi consigliere regionale da sempre vicina all’Associazione, ha anche ottenuto il premio Bontempi-Laudi per le attività svolte dal suo comune.

L’assemblea di Etica e Sport ha poi eletto Pierpaolo Maza come vicepresidente, che è stato tra i fondatori dell’associazione per molti anni dirigente sportivo e vicepresidente del Toroc. Del comitato direttivo fanno parte Paolo Anselmo, dirigente sportivo ed educatore, Michele Calleri presidente di Volo 2006 e Alice Varraso, giornalista. L’assemblea di Etica e sport ha ringraziato l’ex presidente Giorgio Viglino per il prezioso lavoro svolto in questi anni per l’associazione.

L’assemblea ha inoltre individuato come obiettivo per il 2021 la realizzazione della 12° edizione del premio Bontempi-Laudi nel mese di novembre, confermando la collaborazione con l’Ussi Piemonte.

Nei prossimi mesi proseguirà la diffusione del decalogo dello sport etico nelle scuole del Piemonte e la campagna di sottoscrizione della carta etica nei Comuni della regione.