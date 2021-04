All'ippodromo di Vinovo un'edizione da record (nonostante il Covid) per il Gran Premio Costa Azzurra

Italia e Francia, le due scuole di riferimento da sempre per il trotto mondiale, a confronto come mai si era visto negli ultimi anni in Italia. Il 4 aprile è la domenica del 'Gran Premio Costa Azzurra' che torna per la sua 58esima recita e sarà uno spettacolo puro nonostante la mancanza del pubblico.

Hippogroup Torinese attenendosi strettamente alle regole non potrà permettere l'accesso del pubblico e l'ingresso riservato esclusivamente agli addetti ai lavori sarà contingentato. Ma nulla toglie al valore delle otto corse in programma dalle 14.20.

Tutte belle, il 'Costa Azzurra' di più. L'albo d'oro recente dice Tamurè Roc nel 2018, cavalla realmente indigena, mentre nel 2019 è toccato ad Arazi Boko (/svedese anche se di proprietà e team italiano) e lo scorso autunno a Cokstile. E motivo in più d'interesse, la corsa di Gruppo 1 sarà anche il pèrimo appuntamento del circuito internazionale 'Trot Grande Vitesse'. Un progetto decollato in Francia e che ha deciso di aprirsi anche a due altre grandi nazioni di trotto, Italia e Svezia. Quella di Vinovo sarà l'unica tappa nostrana del 2021, seguita dal 'Criterium de Vitesse de Basse Normandie' ad Argentan il 2 maggio e dal 'Prix de Communautè des Communes del Grand Thièrache du Centre' a la Capelle (11 luglio), dall’'Hugo Abergs Memorial' a Jagerso in Svezia (27 luglio) e dal 'Gran Prix du Departement des Alpes Maritimes' a Cagnes sur Mer il 28 agosto.

In palio 180.400 euro, la gloria ma soprattutto una corsa che ha scritto la storia del trotto e torna ad essere l'unica vera Classica di Primavera. Il grande favorito rimane Vivid Wise As (portacolori della scuderia Bivans) con Alessandro Gocciadoro. Ma l''ultimo numero di partenza nella prima fila, accanto al sempreverde Arazi Boko con Santino Mollo, rende già al fase dello start emozionante.

In prima fila anche i tre francesi: Billie De Montfort, cavalla più volte protagonista del Gran Prix d'Amérique e vincitrice a Milano del 'Nazioni' torna nelle mani di Gabriele Gelormini che a Vinovo è nato e cresciuto anche se da anni è emigrato con fortuna in Francia. E poi Bahia Quesnot ed Elsa de Belfonds, altri ospiti di primo piano. Il team Gocciadoro presenterà anche Virginia Grif, Vitruvio e Vaprio, ma dal pronostico non possono essere tenuti fuori anche Chief Orlando, Deimos Racing e Zaccaria Bar.

Appassionati e curiosi potranno vivere tutte le emozioni sia sul canale 220 della piattaforma Sky e per la prima volta anche in streaming sulla pagina Facebook dell’Ippodromo di Vinovo e sul sito www.ippodromovinovo.it. per non perdere nemmeno un minuto. E sette giorni dopo, domenica 11 aprile, toccherà al doppio appuntamento con il 'Gran Premio Città di Torino' per i 4 anni, sia maschi che femmine.