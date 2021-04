Nosiglia: "La pandemia opportunità di essere più attenti ai veri valori della vita"

Ieri la preghiera e la contemplazione della Sindone in Duomo, per un evento (in streaming) in diretta mondiale, oggi la messa di Pasqua celebrata nel cortile delle case popolari della Circoscrizione 5, per dimostrare la sua vicinanza anche a coloro che vivono in periferia e spesso in condizioni disagiate.

Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, nella sua omelia ha voluto lanciare un messaggio di speranza, pur in un momento tanto difficile: "Il Signore cammina con noi e ci dà un'interpretazione diversa di quello che ci succede. Come questa pandemia, un fatto tragico e negativo, ma dobbiamo anche vederla come l'opportunità di essere più attenti ai valori fondamentali della vita, a cui forse non eravamo così attenti perché li avevamo a disposizione senza fatica e impegno".

Assieme a Nosiglia era presente il parroco della parrocchia San Giuseppe Cafasso, Don Angelo Zucchi. Alla Messa hanno preso parte circa 200 persone, nel rispetto delle norme anti Covid, alcune sedute nel cortile, altri affacciati dai balconi.