Messa di Pasqua con il Vescovo di Torino nel cortile della case popolari della Circoscrizione 5

Domenica messa di Pasqua, alle 16.30, con il Vescovo di Torino nel cortile della case popolari della Circoscrizione 5. L’iniziativa, ideata e promossa da Don Angelo Zucchi della Parrocchia San Giuseppe Cafasso e dall’Associazione Altrocanto, consentirà a più di un migliaio di persone di oltre 600 alloggi (del quadrilatero corso Grosseto, via Chiesa della Salute, via Sospello, via Bibiana) di seguire le celebrazioni direttamente dai balconi delle proprie abitazioni.

“Questa Santa Messa – commenta Don Angelo Zucchi - vuole essere un messaggio di speranza, perché quando intorno si vedono solo macerie, proprio come capita a tutti noi in questo difficile momento storico, non resta che ripartire da lei, dalla speranza. È ancora più bello, poi, che tutto questo avvenga di fronte a quelli che sono veramente gli ultimi, a chi vive tutti i giorni una periferia sociale ed esistenziale, oltre che fisica”.

Un’iniziativa dal doppio valore simbolico: la messa verrà celebrata dove sorgeva la prima chiesa di quest’area di corso Grosseto. La funzione verrà trasmessa in diretta nazionale da Radio Maria.