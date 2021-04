Nel tardo pomeriggio di oggi a Nichelino, in via Vittorio Veneto, un anziano si è sentito male in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un mezzo autoscala, e personale del 118.

L’uomo, cosciente, è stato soccorso dai sanitari. Sul posto anche la polizia locale, che ha dovuto chiudere la strada per agevolare i soccorsi.