Carmagnola, manutenzione delle alberate: in programma interventi di abbattimento e piantumazione

L'Amministrazione Comunale di Carmagnola, nell'anno 2020, ha finanziato un servizio per controllare lo stato di salute e per censire le alberate cittadine, sia allo scopo di garantire la pubblica incolumità, sia per approntare un programma di riqualificazione del patrimonio verde comunale.

Il servizio è stato affidato a Studi di professionisti associati composto da agronomi e dottori forestali di esperienza ultraventennale, che hanno avviato il servizio nel mese di febbraio 2021 e hanno provveduto alla consegna di una prima parte dei controlli effettuati su n° 1150 piante (su un totale di circa 2200). Da questa analisi è emersa la necessità di provvedere all'abbattimento di 66 piante che sono risultate pericolose per varie motivazioni (carie al colletto, marciume alle radici, carie al castello, necrosi diffuse, deperimento grave, ecc.).

In concomitanza a tali abbattimenti si sta procedendo alla progettazione e programmazione di messa a dimora di nuovi alberi a compensazione di quelli abbattuti e/o a eventuali riqualificazioni complete di alberate.

Commentano il sindaco Ivana Gaveglio e l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Cammarata: “L’appalto in corso ci consentirà di monitorare in modo efficace e completo lo stato di salute delle alberate cittadine e programmare sia gli interventi di abbattimento che si rendono necessari a fronte della pericolosità di alcuni alberi, sia di programmare con efficacia gli interventi di messa a dimora con specie arboree adeguate al contesto”.