La richiesta dei sindacati della Polizia Penitenziaria: "Vaccinare subito gli agenti del Ferrante Aporti"

Con una lettera indirizzata al governatore Alberto Cirio, all'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, a quello alla Sanità Luigi Icardi, all'Asl Città di Torino, i sindacati della Polizia penitenziaria sollecitano la vaccinazione degli agenti in servizio presso il carcere minorile di Torino Ferrante Aporti.

"Ci risulta che altro personale in servizio negli Uffici e nelle altre strutture minorili, alcune non a diretto contatto con la popolazione detenuta, sia già stato vaccinato. Senza voler polemizzare ci domandiamo, se ciò è davvero avvenuto, come sia stato possibile", sottolineano Osapp, Uilpa e Sinappe.

"Sollecitiamo con urgenza il diritto alla vaccinazione del personale del Ferrante Aporti, per porre tutti i correttivi del caso".