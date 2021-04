Appello di economisti ed ex politici per una alleanza organica Pd-M5S alle prossime comunali

"La sindaca Appendino, che ha dichiarato la volontà di favorire la formazione di una coalizione alternativa al centrodestra, deve prendersi la grande responsabilità di condurre questa impresa senza tentennare e con grande capacità di mediare, superando gli ostacoli che si sono frapposti in questi anni. Al Partito Democratico la responsabilità di superare la voglia di rivincita sui 5 Stelle, favorendo una composizione virtuosa degli interessi della comunità torinese e della città metropolitana". A rilanciare l'alleanza Pd-M5s per le elezioni comunali di Torino è un appello inviato ai rappresentanti del centrosinistra in Consiglio comunale e Metropolitano e in Parlamento, ai partiti politici di quest'area e alla sindaca Chiara Appendino.

Il documento è promosso, fra gli altri, dall'ex parlamentare Gian Giacomo Migone, dall'economista Pietro Terna e dall'ex assessore comunale e attuale presidente di Afc, Roberto Tricarico. "Con lo spostamento della scadenza elettorale - si legge - si è davanti a un semestre in cui i partiti si dovranno attrezzare per una campagna elettorale dagli esiti incerti. In questo periodo Torino rischia di perdere tempo, mentre altre città stanno lavorando alacremente per accedere ai fondi europei".

Da qui la sollecitazione a "non indugiare" e ad adoperarsi per la presentazione dei progetti per accedere al Recovery Plan e gli altri fondi europei. Il documento indica priorità e linee di indirizzo sottolineando che "su questi aspetti i cittadini valuteranno quanto i partiti del centrosinistra avranno saputo cooperare superando le barriere e le contrapposizioni che si sono create in questi anni in particolare tra il Pd e i 5 Stelle".