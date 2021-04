Inaugurato a Vinovo nuovo centro vaccinale dell'Asl To5

Saranno Medici di Famiglia e medici dell’Asl ad alternarsi nelle vaccinazioni presso il nuovo centro vaccinale di Tetti Rosa a Vinovo.

Nella frazione vinovese, infatti, verrà adottato il modello nel quale nella stessa struttura, a giorni alterni, vaccineranno i medici di medicina generale i propri assistiti, mentre nelle altre giornate saranno i medici dell’Asl a vaccinare gli over 80 e i fragili. I medici di famiglia si avvarranno del loro personale sia sanitario che amministrativo mentre i medici dell’Asl utilizzeranno infermieri e personale amministrativo dell’Azienda sanitaria.

All’inaugurazione ha presenziato il presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio: “E’ l’occasione per sottolineare che i vaccini sono sicuri e che, forse il nostro Paese, avrebbe potuto essere più chiaro su alcune indicazioni scientifiche e pratiche ma oggi vogliamo dare un messaggio di fiducia che i vaccini funzionano e sono efficaci. Entro il 15 aprile finiremo con gli over 80 e, quindi abbiamo limitato di molto la propagazione del virus. Dobbiamo continuare ad essere performanti ed efficaci. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo davvero nelle mani per sconfiggere il Covid. Grazie al Comune, Grazie ai MMG che ci stanno dando un grande segnale di collaborazione, grazie all’Asl e ai Volontari che supportano. Dobbiamo arrivare entro il 30 aprile a fare 30 mila vaccini al giorno. Se avremo le dosi potremo raggiungere questo obiettivo”.

Soddisfatto il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini: “Abbiamo voluto dare a questa struttura, che è un impianto sportivo, un significato di salute, prevenzione e speranza. Il merito va a tutti coloro che si sono impegnati a far sì che questo progetto potesse realizzarsi. Un ringraziamento quindi all’Asl, ai Medici di Famiglia a tutto il personale sanitario e amministrativo e ai volontari che hanno lavorato per adeguare la struttura”.

“Si tratta di un modello innovativo di collaborazione tra Comune, MMG e Asl che stiamo adottando anche in altri territori che vedrà l’apertura di nuovi punti vaccinali nei prossimi giorni. Ringraziamo il comune per la disponibilità della location ampia, accogliente e accessibile e i MMG per la loro collaborazione”, ha spiegato il direttore generale dell’Asl To5 Massimo Uberti.