“Riordino e recupero arredi scolastici”: a Nichelino cantiere di lavoro per due disoccupati

Una buona notizia per chi è in cerca di occupazione ed è residente a Nichelino. Prendono il via i nuovi cantieri grazie al progetto “Riordino e recupero arredi scolastici” della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali, distribuite su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con un’indennità giornaliera pari a 20,10 euro.

Le attività saranno avviate indicativamente nel mese di maggio 2021. I beneficiari del progetto saranno impiegati per un lavoro straordinario di censimento, inventario, caricamento dati su supporto informatico, riordino, degli arredi e del materiale presente nei magazzini e negli spazi scolastici ed educativi delle scuole comunali. Verranno individuate due persone in condizione di particolare disagio sociale, con basso livello di istruzione. L’individuazione dei partecipanti al Cantiere avverrà tramite selezione pubblica.

"Finalmente approvato il progetto di Cantiere di Lavoro presentato dalla Città di Nichelino grazie all’impegno dell’Assessorato al Lavoro portato avanti in sinergia con il sindaco Giampiero Tolardo e la Cooperativa Sociale Educazione Progetto", ha detto soddisfatto l'assessore Fiodor Verzola. "Una concreta opportunità lavorativa che si inserisce nel solco delle iniziative promosse dalla Città di Nichelino per fornire risposte alle fasce deboli della popolazione".