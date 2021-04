Porta in casa profumo di poesia: lampade Maison Berger Paris su eCharme.it

Apprezzate per la capacità di purificare l’aria e per le raffinate profumazioni create da mastri profumieri, le lampade di Maison Berger Paris donano agli ambienti un’anima di poesia. Le spiccate qualità legate al brand trovano corrispondenza nella ricercata selezione della profumeria online eCharme, che ha quindi arricchito il catalogo con i prodotti della celebre azienda francese.

Quella di Maison Berger Paris è una storia nata nel 1898 con Maurice Berger, tecnico farmaceutico che inventò la lampada catalitica, in grado di purificare l’aria eliminando i cattivi odori. L’interesse riscosso nel pubblico e il coinvolgimento di designer e figure di spicco del mondo dell’arte e della moda (tra cui Coco Chanel, Picasso e Jean Cocteau) hanno portato allo sviluppo di lampade contraddistinte da design elegante e profumazioni delicate.

Autentiche icone di stile, le lampade catalitiche sono frutto di una passione per le arti e la profumeria d’interno. Progettate per adattarsi ad ambienti di ogni genere, sono proposte in numerosi modelli e colorazioni. Si va da Lampe Berger L'Originelle, caratterizzata da stile elaborato e mood vintage, alle forme essenziali di Lampe Berger Ovale. L’intera produzione è sottoposta sistematicamente a controlli di qualità.

Maison Berger Paris pone la massima attenzione anche nelle profumazioni, realizzate nel rispetto di norme interne con requisiti più stringenti di quelli previsti dalle farmacopee europee ed americane.

La capacità di purificare l’aria che distingue le lampade di Maison Berger Paris si deve alla catalisi con bruciatore brevettato. Questo processo distrugge le molecole che sono responsabili dei cattivi odori. Così non solo l’aria è più pura, ma aumentano durata e intensità del profumo diffuso dalla lampada.

Espressione della tradizione della profumeria francese, le eccezionali essenze sono create a Grasse da esperti profumieri. Ogni bouquet racchiude un universo olfattivo unico, in grado di risvegliare i sensi ed evocare intense emozioni.

