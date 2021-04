“Apri, estrai, siediti qui o porta via con te...”: i messaggi in bottiglia che emozionano lungo Dora Firenze

“Apri, estrai, siediti qui o porta via con te...per te, per qualcun altro...se vuoi, sostituiscilo con uno scritto d te. E se vorrai tornare, noi saremo qui”: è questo il messaggio comparso lo scorso weekend, insieme ad alcune bottiglie di vetro appese alla staccionata che separa la pista ciclo-pedonale dalla scarpata del fiume, in lungo Dora Firenze nei pressi della passerella pedonale che porta al Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino.

Connessioni inattese in tempi di distanziamento

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa misteriosa, ribattezzata #mahBanooJars? In attesa di trovare delle risposte plausibili a questo interrogativo, le bottiglie in questione si sono rapidamente riempite di bigliettini in grado di stabilire connessioni inattese tra persone mai incontratesi prima (o forse sì) attraverso uno scambio di pensieri ed emozioni. Un po' di conforto all'anima in questi tempi di distanziamenti più o meno obbligati e nostalgie d'affetti.

Ogni bottiglia, infatti, è dedicata a un tema diverso in grado di stimolare gli angoli più remoti del cuore e della mente: dai segreti, infatti, si passa alle lettere da indirizzare a una mamma, a un papà, a una bimba, a un bimbo o a uno sconosciuto. Per partecipare a #mahBanooJars e non spezzare il flusso comunicativo, dunque, non resta che farsi una passeggiata o una pedalata lungo Dora e lasciarsi un po' andare.