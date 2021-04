Riparte la scuola e i bambini tornano ad ascoltare storie nelle Case del Quartiere

Con la riapertura delle scuole e il ritorno in classe delle primarie, già dalla scorsa settimana, anche gli appuntamenti di "Leggermente in famiglia" - progetto di Fondazione Cascina Roccafranca e Biblioteche Civiche Torinesi - hanno ripreso il calendario in presenza.

Dopo una serie di incontri online per non perdere il contatto con i piccoli lettori, domenica 11 lo spazio di via Rubino ha accolto nuovamente il suo pubblico in piena sicurezza. I laboratori sono gratuiti per bambini da 3 a 6 anni (età consigliata), accompagnati da un adulto.

I prossimi appuntamenti saranno il 18 aprile alle 10.30 alla Casa nel Parco di Mirafiori Sud, il 17 alle 11 alla Casa del Quartiere di San Salvario e alle 16 al Barrito, il 21 alle 17 da Più SpazioQuattro.

La prenotazione è obbligatoria.