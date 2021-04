Rottura di un grosso tubo d'acqua, via Alba allagata a Nichelino

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 aprile, in via Alba a Nichelino si è verificata la rottura di un grosso tubo dell'acqua pubblica che ha provocato l’allagamento della piccola strada.

Il guasto ha generato lo sversamento di decine di litri d’acqua al secondo. Essendo via Alba più bassa rispetto alla trasversale via Torino, si è creato un effetto vasca che ha riempito la strada come “un canale”. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per la chiusura della via e i tecnici della Smat per isolare il guasto.

Gli operai attualmente sono a lavoro e l’erogazione idrica nella zona sarà chiusa per il tempo necessario a risolvere il problema.