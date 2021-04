Mascherine, visiere protettive e termometri: i parrucchieri di Torino ripartono in sicurezza [FOTO]

Aprire per non chiudere più. E’ questo l’auspicio dei parrucchieri torinesi che questa mattina, dopo la chiusura imposta dalla zona rossa, sono tornati a lavorare e ad accogliere clienti dalle barbe incolte dai capelli troppo lunghi.

Lo stop alla categoria, che dopo il primo lockdown non si era più fermata, aveva stupito e non poco: i parrucchieri infatti, hanno sempre sostenuto di lavorare in sicurezza, nel pieno rispetto delle regole e che difficilmente i loro negozi avrebbero potuto contribuire all’innalzamento dei contagi.

E basta fare un giro per i saloni e i barber di Torino per rendersi conto di come la loro attività si presti a essere svolta in sicurezza: al Dandy’s Club di corso Peschiera, i parrucchieri indossano sempre la mascherina, le poltrone dei clienti sono posizionate a due metri di distanza l’una dall’altra e quando il cliente è si toglie la mascherina per consentire al professionista di lavorare sulla barba o tagliare i capelli dietro le orecchie, quest’ultimo indossa sempre una visiera di protezione.

La traccia dei clienti viene tenuta in un registro informatico che raccoglie le prenotazioni inserita dalla receptionist. A completare il servizio, appuntamenti su prenotazione gel igienizzante, termometro per la misurazione della temperatura all’ingresso e divisore in plexiglas tra la cassa e il cliente. “Siamo contenti di tornare a lavorare, abbiamo sempre preso ogni precauzione per la nostra salute e per quella dei clienti: il parrucchiere è un luogo di lavoro sicuro”.

Le giornate si riempiono in fretta, le prenotazioni si susseguono: dopo settimane di chiusura, Torino si rimette in fila dal parrucchiere.