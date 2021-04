Arriva Bright Sky, l'app per le donne vittime di violenza: info nelle farmacie del Torinese

Per le donne vittime di violenza un aiuto arriva anche dalle farmacie e via app. Federfarma, Farmaciste insieme e Fondazione Vodafone Italia promuovono il Progetto Mimosa, che quest’anno si arricchisce di Bright Sky, l’applicazione che fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti.

Il servizio è scaricabile gratuitamente e può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate. Il QR Code è presente sulle locandine e brochure informative, distribuite nelle circa 19.000 farmacie italiane, di cui circa 700 nel Torinese.

La scelta di coinvolgere le realtà con la croce verde nasce dalla consapevolezza che esse, grazie alla capillarità diffusa sul territorio, sono molto spesso il primo punto di informazione a cui le donne si rivolgono per avere supporto. Una tendenza agevolata da due fattori: dal rapporto di fiducia che porta le persone a rivolgersi al farmacista come a un consulente, e dalla forte presenza femminile, 80%, fra gli oltre 70 mila farmacisti che lavorano in farmacia.

Oltre alla distribuzione di brochure, 40 di queste sono state opportunamente formate e avranno il compito di divulgare le informazioni apprese alle altre realtà territoriali, così da rendere più fitte le maglie della rete antiviolenza.