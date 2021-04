Tutti Fenomeni e Marco Castello live dalle OGR per "Good Vibes"

Proseguono gli appuntamenti della rassegna OGR Good Vibes, lanciata da OGR –Officine Grandi Riparazioni di Torino per riaccendere le luci sulla musica e sostenere un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, che nell’ultimo anno ha perso il 97% del fatturato.



Grazie a una serie di sessioni musicali unplugged e reading registrati all’interno del Duomo, area iconica delle ex officine, verranno coinvolte maestranze e professionalità legate all’organizzazione di eventi, settore attualmente tra quelli più in difficoltà. Un segnale chiaro in sintonia con OGR, che da sempre mira ad essere un propulsore di crescita del capitale culturale, sociale ed economico del territorio. Una produzione firmata OGR, i cui contenuti video saranno trasmessi gratuitamente sui canali social dell'hub culturale di Torino.



Alle 22 di venerdì 16 aprile sul canale YouTube di OGR Good Vibes verrà trasmessa la sessione con Tutti Fenomeni e Marco Castello.

Se Marco Castello introdurrà un sound pop, funk e jazz, frutto della formazione da polistrumentista e cantautore, contaminato da esperienza internazionale, in un connubio di ritrovata leggerezza tipica dei tempi sospesi, Tutti Fenomeni aprirà un sipario post-moderno, fatto di decontestualizzazione e apparente nonsense, in un sound tra ispirazioni synth pop e new wave anni ’80.



Tutti Fenomeni è Giorgio Quarzo Guarascio, romano, classe 1996. Cantautore post-moderno, cresciuto nell'era della trap. Le sue canzoni sono un mix di influenze musicali che si incontrano con il gioco della decontestualizzazione. Il suo disco d'esordio, "Merce Funebre", prodotto da Niccolò Contessa de I Cani, è uscito per 42 Records nel marzo del 2020. Marco Castello, classe 1993 è un polistrumentista siciliano. Ha girato il mondo al fianco di Erlend Øye dei Kings of Convenience nel progetto La Comitiva e si è laureato ai civici corsi di jazz della scuola Claudio Abbado di Milano. Batterista funk e cantante capace di suonare chitarra, tromba, piano e scrivere canzoni. Il suo sound è delicato e groove, jazz e pop, tradizione e influenze internazionali. "Contenta Tu" è il suo disco d'esordio, appena uscito per 42 Records e Bubble Records.



La line up di OGR Good Vibes, produzione originale OGR in collaborazione con TOdays Festival, popolerà il canale YouTube fino alla fine di maggio 2021 con concerti, reading e interventi musicali.



I prossimi artisti in programma: Bebo Guidetti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale in “Libertini Invisibili - Tondelli Vs Calvino”, Motta e Love Trap.