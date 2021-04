Alla cantina Ivaldi è tempo di vini nuovi!

Concluse le operazioni di potatura e legatura dei tralci, ad aprile in vigna c’è il risveglio dei nuovi germogli. Anche in cantina il vino continua il suo ciclo e si prepara ad essere imbottigliato.

Il periodo più indicato per l’imbottigliamento è dai primi di marzo alla fine di aprile. La tradizione popolare consiglia di seguire il calendario lunare: la luna piena è il momento migliore, favorevole per tutti i tipi di vino. E’ importante anche scegliere la giornata giusta per imbottigliare: deve essere soleggiata con clima mite, senza vento.

In cantina si vive un’atmosfera suggestiva ogni volta che esce la nuova annata. Ogni etichetta è unica ed è emozionante assaggiare per la prima volta il prodotto finito.

Per la cantina Ivaldi di Nizza Monferrato - zona storicamente vocata alla coltivazione del vitigno Barbera, terra ricca di tradizioni enologiche, riconosciuta patrimonio dell’Umanità per i suoi affascinanti paesaggi vitivinicoli - è arrivato il momento di proporre i vini della nuova annata.

La famiglia mantiene viva la tradizione antica, che si tramanda da quattro generazioni, di vendere il vino sfuso in damigiana: un momento di socialità per la cantina che si apre alla gente e che diventa per l’occasione un luogo di ritrovo, una meta per una gita domenicale.

In questo periodo le norme anti-covid limitano la libertà di circolazione, ma Andrea Ivaldi ricorda come questa tradizione sia “una vera e propria festa condivisa, che porta con sé emozioni e ricordi: chi arriva da lontano con il baule pieno di damigiane da riempire, con amici o famigliari, ma sempre in compagnia, per sorseggiare insieme qualche bicchiere di buon vino, accompagnato da pane fresco, formaggi e salumi locali".

Rappresenta anche un’ottima opportunità per acquistare un prodotto di qualità ad un prezzo ridotto rispetto alla classica bottiglia.

Presso la cantina Ivaldi , oltre al vino sfuso – Cortese, Dolcetto, Barbera e Chardonnay - acquistabile andando direttamente in loco per chi può, sono disponibili bottiglie singole o bag in box.

La cantina Ivaldi consegna i suoi vini bianchi e rossi DOC e DOCG del Monferrato Astigiano in tutta Italia, anche a Torino e provincia.

Per effettuare acquisti online, si consiglia di visitare il sito web: www.vinivaldi.it

Azienda agricola Ivaldi Dario di Ivaldi Andrea

Strada Scrimaglio 17 14049 Nizza Monferrato (AT)

Mail: info@vinivaldi.it

Tel.: 0141-721101/ 338-4379410