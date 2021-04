Cnh, stop alla cessione di Iveco all'azienda cinese FAW Jiefang: "Discussioni terminate"

"CNH Industrial crede che sussistano significative opportunità per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea" precisano dall'azienda. L'accordo con i cinesi è però saltato.

"Accogliamo la notizia dell'interruzione della trattativa con sollievo, tanto più che i volumi produttivi di Iveco sembrano essere in generale ripresa: siamo fiduciosi che questa storica azienda italiana possa andare avanti con le proprie forze" afferma Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm.

Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic, rafforza il concetto: "Crediamo che Iveco possa e debba rimanere italiana, anche perché gli intrecci con la Difesa e con i motori a idrogeno sono un presidio tecnologico nazionale".

"La notizia della rottura impone di dare certezze. E' necessaria la convocazione urgente presso il ministero dello Sviluppo Economico per le garanzie sull'accordo sottoscritto il 10 marzo 2020 al Mise per gli investimenti sul gruppo, a partire da Iveco, per dare prospettive occupazionali" dice invece Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil.