Enzo Gola, da Revigliasco lo chef "non aperturista": "Serve buon senso, non ripetiamo il caso Sardegna. Guardiamo alla Gran Bretagna"

C'è chi dice no. E questa volta non è una canzone, ma un tintinnare di bicchieri e un mescolare di cucchiai e di pentole. La voce - decisamente fuori dal coro in un momento in cui la pressione per riaprire le attività commerciali il prima possibile - arriva da Enzo Gola, chef torinese che proprio nel 2021 celebra i suoi 40 anni nel mondo della ristorazione e che osserva la situazione dietro i fornelli di Cà Mentin, è il ristorante realizzato a Revigliasco, sulla collina torinese, nella casa del nonno Clemente (Mentin, appunto). Come si definisce lo stesso Gola, lui è un "non aperturista". Proprio mentre ancora risuonano gli echi delle proteste legate a "IoApro" a Roma.

Ma non per sempre, ovviamente. Più che altro, si impone prudenza e cautela. E il pensiero va al metodo in uso in Gran Bretagna. "Dopo oltre un anno di pandemia il nostro settore è allo stremo, ma credo che politicizzare questa sofferenza sia sbagliato" dice Enzo Gola. "Chiamatelo buonsenso sabaudo, ma mai come in questo momento credo che sarebbe importante coltivare una certa concordia, non spingere sulle contrapposizioni ma imparare a fare sistema, come oggi purtroppo non avviene".