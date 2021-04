Bilancio Regione Piemonte, Bongioanni: "Dai voucher turismo all'edilizia scolastica: le proposte di Fratelli d'Italia" [VIDEO]

Voucher turismo ed edilizia scolastica, interventi per le case Atc e sostegno alle nuove povertà, oltre ai finanziamenti alla prevenzione idrogeologica e al settore radiotelevisivo: nella Regione Piemonte che ha approvato il bilancio di previsione, sono queste le principali proposte avviate da Fratelli d'Italia per il territorio.

A fare una sintesi del lavoro svolto e delle priorità identificate, Paolo Bongioanni, capogruppo di Fdi: "Non possiamo che sorridere perché le proposte che abbiamo avviato, pur in un bilancio sul quale gravano e pesano i 6 miliardi di euro ereditati dalle precedenti legislature e sui quali c'è un obbligo di rientro, siamo riusciti a garantire ai piemontesi una serie di risposte su sollecitazioni che abbiamo avuto". Case Atc e nuove povertà

"Innanzitutto - spiega Bongioanni - voglio sottolineare l'importanza di essere riusciti, insieme ai capigruppo della maggioranza Paolo Ruzzola e Alberto Preioni, a destinare 1 milione di euro sulle nuove povertà per sostenere chi ha difficoltà ad acquistare il cibo". A proposito di sociale, spiccano poi i 2 milioni di euro inseriti sulle case Atc e destinati alla manutenzione degli alloggi: "Vogliamo che siano disponibili quanto prima per le famiglie italiane".

Rischio idrogeologico, nuovi fondi

Per quanto riguarda il discorso del territorio, grazie a un'altra azione condivisa, ai 24 milioni di euro previsti per il rischio idrogeologico, ne sono stati aggiunti altri 2: "Ricordo che è sempre meglio prevenire che curare. Viviamo in una regione per cui ogni pioggia intensa crea delle problematiche e l'unico strumento che abbiamo per arginare i problemi delle alluvioni che si presentano sistematicamente è quello della prevenzione" afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia. "Non possiamo continuare a piangere: bisogna intervenire prima e questo intervento di prevenzione idrogeologica è importante per tutto il Piemonte" ribadisce il consigliere.

Il sostegno al mondo del turismo Grande attenzione poi da Fdi in generale e da Bongioanni in particolare, per il comparto turistico: "Nel bilancio viene rifinanziato, su mia proposta, il voucher turismo, quello già preparato, da un mio progetto lo scorso anno e che ha garantito 48 milioni di euro di ricaduta diretta, con 32.000 pacchetti venduti". "Cuberà sui 3 milioni di euro e avrà la stessa formula dell'anno scorso: compro oggi, consumo quando voglio, pago uno e porto a casa tre" racconta il capogruppo. A differenza dell'anno scorso però, la volontà è stata quella di aggiungere nelle categorie che potranno beneficiare del voucher, anche i servizi: "E' una richiesta che ho condiviso dopo un dialogo con i consorzi degli operatori turistici che nel 2020 si erano occupati di questo".

Bongioanni poi, si afferma soddisfatto per essere riuscito "a far finanziare con 1,5 milioni di euro una legge a sua firma(ora in votazione) sulle strade turistiche di montagna. Un atto in grado di dare ai sindaci la possibilità, laddove ci siano percorsi che hanno un carattere storico e turistico, di andare a creare un prodotto turistico unico al mondo, sulla scorta di quello che succede tra Cuneese e riviera di Ponente con la via del Sale".

Edilizia scolastica, cooperazione internazionale e comparto radiotelevisivo