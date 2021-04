Scegliere un tester del profumo o no? Ecco cosa dovete sapere

Se anche voi amate i profumi ricercati e di lusso, di certo saprete che prima di acquistarli ci si appoggia ai c.d. tester del profumo: i campioni di profumo che possiamo trovare in profumeria e che ci permettono di assaporare e di conoscere la fragranza, e come cambia nel tempo con la nostra pelle, prima di scegliere se acquistare o meno il prodotto.

I tester del profumo sono anche una soluzione eccezionale per avere dei profumi assolutamente originali e di alta qualità ma a prezzi davvero molto bassi.

Insomma, i tester del profumo non hanno davvero nulla da invidiare ai c.d. profumi inscatolati che acquistiamo a prezzo pieno nelle profumerie, come ci raccontano i responsabili di profumitesteronline.com, noto outlet di profumi di San Marino dove è possibile trovare tester del profumo a prezzi davvero bassi.

Ma quali sono le differenze fra i tester del profumo e i profumi in scatola? Conviene davvero acquistare i tester per risparmiare, ci permette di avere comunque un profumo originale e di alta qualità? Se anche voi vi state chiedendo la stessa cosa, qui troverete qualche utile risposta per scegliere fra tester del profumo e i profumi inscatolati. E scoprirete che con i primi avrete la possibilità di avere profumi di marca a prezzi davvero incredibili: vediamo quali sono le caratteristiche del tester di profumo rispetto a quelli in scatola.

Cosa sono i tester del profumo: scopriamolo assieme

I tester del profumo sono semplicemente dei campioni di profumo che troviamo nelle profumerie e che servono per conoscere la fragranza, prima di comprarla.

La fragranza dei tester del profumo è assolutamente identica a quella del profumo originale in scatola: in effetti la sola differenza che potrete trovare è il packaging che, nel caso dei tester del profumo, è molto semplice e neutro. Spesso la scatola non è colorata, è molto semplice e basic, e spesso c’è anche la scritta tester. Ma per il resto il tester del profumo ha la stessa identifica fragranza originale del profumo, del resto il suo scopo è ‘convincere’ il cliente che la fragranza vale l’acquisto.

Nessuno quindi potrebbe mai accorgersi della differenza fra un tester del profumo e un profumo non tester, semplicemente perché non ci sono differenze.

I vantaggi dei profumi inscatolati, come sappiamo, non mancano: avrete a disposizione una scatola di alto pregio e originale… ma per il resto, non cambia davvero nulla rispetto all’acquisto di un tester del profumo, anzi con il tester avrete possibilità di risparmiare fino al 50%. Niente male, no? Andiamo a vedere quali sono i vantaggi unici di acquistare un tester di profumo.

I vantaggi dei tester del profumo: quali sono?

I tester hanno davvero tantissimi vantaggi, soprattutto quello del prezzo. Ma vediamo quali sono insieme:

La fragranza è assolutamente identica a quella dei profumi in scatola. Nessuno quindi potrà accorgersi di alcuna differenza fra un tester del profumo e un profumo che è in scatola, una volta indossato.

La boccetta è assolutamente originale, anche se il packaging può essere diverso.

Il costo è assolutamente competitivo. A parità di dimensione della boccetta e di contenuto, un tester del profumo può costare anche più del 50% di meno rispetto allo stesso profumo in scatola originale. Davvero molto conveniente.

Ovviamente vi consigliamo di affidarvi solamente ai migliori negozi online per acquistare dei tester originali. Anche in questo campo bisogna fare attenzione alle truffe: affidandovi a dei negozi con lunga esperienza nella vendita di profumi online potrete trovare i migliori tester originali per avere profumi di altissima qualità a casa vostra e pagarli davvero pochissimo.