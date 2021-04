Venaria Reale, al via i tirocini dei "Giardiniere d'arte" per i parchi storici

Al via i nuovi corsi per la formazione di giardinieri di parchi storici

Prendono il via i tirocini dei Giardiniere d’Arte per giardini e parchi storici sostenuti da Fondazione CRT e Fondazione CRC, con il coinvolgimento della Direzione regionale Musei Piemonte.

Si tratta dell’ultima tappa del corso gratuito di formazione professionale messo in campo dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria e dall’agenzia formativa CIOFS – FP PIEMONTE, finanziato dalla Regione Piemonte con risorse del Fondo Sociale Europeo e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

In particolare, Fondazione CRT consentirà l’attivazione di due tirocini retribuiti di sei mesi presso il giardino di Villa della Regina, e altri 4 presso altrettante realtà private del comprensorio torinese. Per la Residenza Sabauda sarà anche avviata una raccolta fondi, in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa della Regina, per acquistare piante e strumentazioni professionali adeguate (tutte le informazioni sul sito web della Direzione regionale Musei Piemonte).

La Fondazione CRC garantirà l’attivazione di altri 4 tirocinanti semestrali presso il Parco del Castello di Racconigi e l’acquisto dei mezzi tecnici necessari per la realizzazione di questa esperienza formativa.

Il percorso formativo, avviato a novembre, offre ai non occupati dai 18 anni in su, in possesso di diploma specifico nel settore o simile e selezionati sulla base dei curricula e di successivo colloquio, 800 ore di lezione e 320 ore di stage formativi nel corso dell’anno. Il superamento di un esame finale, a ottobre, permetterà il rilascio di un Attestato di Specializzazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Il CIOFS Piemonte, ente accreditato per i servizi al lavoro, ha attivato i tirocini extracurriculari di cui esegue anche il tutoraggio, mentre al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude spetta la regia tecnica e il coordinamento anche delle attività sperimentali in corso presso il giardino di Villa della Regina e il Parco del Castello di Racconigi, con la preziosa collaborazione degli Enti coinvolti.

Martedì 20 aprile, alle ore 16.30, sarà trasmessa la conferenza in streaming Villa della Regina: un giardino per tutti, organizzata dalla Direzione regionale Musei Piemonte: un’occasione per conoscere l’esperienza di “cura” dello spazio verde di Villa della Regina e il lavoro dei professionisti che si stanno formando grazie al corso.