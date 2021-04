Dopo trent’anni Torino manda in pensione le apecar arancioni per la raccolta dei rifiuti: Amiat ha infatti quasi completato il rinnovo del parco mezzi. I nuovi veicoli elettrici sono più sostenibili, ma anche efficienti: grazie a cassoni ribaltabili più ampi, servono meno squadre a supporto per la pulizia delle strade.

“Sono già oltre – spiega la sindaca Chiara Appendino su Facebook -1400 i mezzi elettrici di Amiat che, in questi anni, ha ridotto le emissioni di particolato del 58,7%, quelle di monossido di carbonio del 22,3% e ha dimezzato quelle di ossidi di azoto”.

“E per chi vorrà, un'apecar arancione - un pezzo di storia di Torino - verrà conservata ed esposta nella sede dell'azienda” conclude la prima cittadina.