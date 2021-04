MisterTimbri: l'azienda di Gassino Torinese specializzata nei timbri personalizzati

A Gassino Torinese, in provincia di Torino, l'azienda MisterTimbri si occupa della creazione di timbri personalizzati in modo innovativo e sfruttando i principali strumenti digitali online.

Nato nel 2008 il sito mistertimbri.it offre per il mercato italiano ed europeo timbri personalizzati di altissima qualità. Il nuovo portale online, non solo si occupa di illustrare le tipologie di timbri offerte ai clienti, da quelli autoinchiostranti, ai timbri a fuoco e timbri in ceralacca, ma ha integrato un editor ideale per creare il proprio timbro personalizzato.

Un editor innovativo e accessibile a tutti

Uno dei punti di forza del nuovo sito dell’azienda di Gassino Torinese (in provincia di Torino) specializzata in timbri personalizzati è proprio la possibilità data ai clienti di usare un editor semplice e accessibile per la creazione di un prodotto che soddisfi appieno le proprie esigenze.

Gli utenti che voglio acquistare un timbro professionale o per attività private, devono semplicemente accedere al sito e andare sull’editor.

Il compositore richiede la tipologia di timbro che si desidera ottenere (autoinchiostrante, a fuoco, classico, in ceralacca ecc…). Dopo di ché si può scegliere: il font del carattere, il colore, il logo da inserire facilmente, attraverso il caricamento di un’immagine dal proprio PC.

Niente sorprese con l’editor di Mister Timbri! Infatti, prima di procedere alla realizzazione il sito fornisce al cliente un’anteprima con il risultato ottenuto dalle scelte fatte con l’editor. Quindi al suo arrivo o ritiro, il timbro sarà esattamente come lo si desidera.

Tutti i timbri vengono poi realizzati con macchinari e software all’avanguardia, come le apparecchiature laser che garantiscono una perfetta personalizzazione dei timbri.

Il sito e l’azienda operano in Italia e in Europa, ma offrono la possibilità a chi vive a Gassino, o nella provincia di Torino, del ritiro diretto in sede. Una scelta molto pratica per chi non vuole optare per la spedizione diretta al proprio domicilio o all’indirizzo di casa.

Tanti timbri per ogni occasione o professione

Mister Timbri sa bene che non solo i professionisti o le attività commerciali hanno bisogno di un timbro personalizzato. Per questo motivo, l’azienda presenta tantissime tipologie di timbri andando incontro alle esigenze dei professionisti e commercianti o aziende, ma anche a quelle di privati che ne hanno bisogno per il tempo libero o eventi speciali.

Chi sta organizzando un matrimonio, un evento speciale, o vuole dare un tocco peculiare alle proprie lettere, ai preventivi ecc…può scegliere ad esempio, i timbri in ceralacca. I timbri di ceralacca sono sì vintage, ma ancora molto richiesti per la loro estetica, l’eleganza e anche per la loro funzionalità!

I professionisti e le attività commerciali possono invece preferire timbri più veloci e prestanti. Tra questi troviamo i timbri autoinchiostranti o classici a battente. I timbri autoinchiostranti personalizzati offrono una stampa veloce del logo o delle indicazioni della propria attività. Possono essere usati senza il rischio di sbavature su innumerevoli documenti, e durano a lungo nel tempo.

Se invece si tiene all’eleganza ma si ha comunque necessità di un timbro dalle ottime prestazioni, si possono scegliere quelli classici. Anche i timbri classici possono essere personalizzati, presentano il manico in legno e sono perfetti per le attività professionali.

Tra i tanti timbri disponibili ci sono anche quelli a fuoco. I timbri a fuoco sono ideali per le attività ma anche per il tempo libero. La loro peculiarità gli permette d’essere utilizzati su innumerevoli materiali. Possono essere usati per marchiare gli oggetti in pelle, il cartone, il legno, gli alimenti, il sughero, la gomma o i pneumatici. I timbri a fuoco personalizzati, inoltre, si possono richiedere: manuali, elettrici o a gas in base alle proprie esigenze.

Qualunque sia il timbro di cui si ha bisogno, sul sito di Mister Timbri, potrete trovare tantissimi modelli tutti personalizzabili.