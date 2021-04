Rischio usura a Torino, con la crisi quattro commercianti su dieci lanciano l'allarme

Con la crisi economica aumenta anche il rischio usura. Lo dicono i commercianti torinesi, così come i ristoratori e gli albergatori. Addirittura, il 40% di loro (quattro su dieci) parla di un aumento della pressione della criminalità, aggiungendo l'ipotesi di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, cercando di sfruttare i punti deboli di un periodo così difficile.



E' quanto emerge dai dati di Torino per l’ottava edizione di "Legalità ci piace", la Giornata nazionale Confcommercio un focus sull’usura in tempo di pandemia. All'ombra della Mole, il 78% delle imprese del commercio, della ricettività e dei pubblici esercizi con meno di 10 addetti ha chiuso il 2020 in perdita o forte perdita, oltre il 55% ha avuto problemi di liquidità e il 13% sta valutando la chiusura definitiva dell’attività. Terreno fertile, insomma, per i malintenzionati. Tre imprenditori su quattro consiglierebbero alla vittima di usura di denunciare alle forze dell’ordine e il 27% indicano come riferimento i centri antiusura.