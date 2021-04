Decespugliatori professionali: tipologie e consigli pratici per la scelta

Ogni professionista, per rendere al meglio nel proprio lavoro, ha bisogno di utilizzare i migliori prodotti in circolazione. Nel caso dei giardinieri uno degli strumenti più importanti per il lavoro quotidiano è il decespugliatore. Sul mercato sono disponibili diversi modelli di decespugliatori professionali dalle diverse caratteristiche.

Cos’è il decespugliatore professionale

Il decespugliatore è uno strumento utilissimo per chi lavora a contatto con la natura o per chi vuole prendersi cura del proprio giardino, soprattutto se questo è di grandi dimensioni e presenta numerosi cespugli, alberi e piante varie.

Spesso, infatti, la presenza di qualche cespuglio di troppo, o dell’erba in eccesso, può compromettere l’aspetto e la funzionalità del nostro giardino e per questo motivo è sempre importante prendersene cura in maniera costante.

Dal punto di vista tecnico il decespugliatore è un macchinario che viene utilizzato innanzitutto per la cura degli spazi verdi, ma anche degli ambienti urbani dove spesso c’è la presenza di erba spontanea. Questo strumento viene utilizzato per ripulire i giardini e per modellare cespugli ed alberi. In alcuni casi viene utilizzato anche per la cura boschiva, in particolar modo del sottobosco.

Come detto in precedenza sul mercato sono disponibili diversi modelli tra quelli a scoppio e quelli elettrici. I primi sono più leggeri e comodi da usare, mentre i modelli a scoppio presentano diversi vantaggi dal punto di vista dell’efficienza grazie ad una potenza più elevata ed un’efficienza importante.

Non a caso i decespugliatori a scoppio hanno un design dedicato proprio all’utilizzo intensivo, tipico dei professionisti del settore che devono utilizzarlo per lunghe ore durante la giornata. I modelli a scoppio sono fatti per supportare l’operaio durante la giornata e difficilmente si inceppano o presentano malfunzionamenti dovuti all’uso eccessivo.

Come scegliere il decespugliatore

La scelta del decespugliatore deve essere fatta con attenzione per rispondere alle proprie esigenze. Il primo fattore da considerare è la potenza del motore che si declina poi nella velocità massima che questo strumento può raggiungere. Il consiglio per i professionisti è quello di optare per strumenti di cilindrata pari almeno a 40-50 cc, con una velocità massima di almeno 7000-9000 giri al minuto. Si tratta di caratteristiche indispensabili per poter lavorare in maniera efficiente e senza riscontrare problemi lungo le ore di lavoro.

Importante è poi scegliere in base alle dimensioni. Sono disponibili diversi modelli dotati di asta allungabile che permettono di raggiungere senza fatica le diverse altezze necessarie. Occhio poi alla larghezza del taglio che determina la precisione e la facilità di taglio, ed alla composizione delle lame che in genere sono da 30-40 cm e sono abbastanza larghe da ottenere un risultato ottimale con il minimo sforzo fisico.

Da non sottovalutare anche la composizione della testina rotante, una componente protetta da un carter che evita che sassi e frammenti arrivino addosso all’operatore. Inoltre, il decespugliatore professionale è in genere dotato di filtro dell’aria, serbatoio e candela per l’accensione ed in alcuni modelli sono presenti la leva dell’aria e la leva del gas che servono per avviare il motore a freddo e per accelerare l’intensità erogata.

Come utilizzarlo e la manutenzione

L’utilizzo del decespugliatore deve essere particolarmente attento. Quando lo si adopera, è innanzitutto consigliabile indossare una visiera protettiva ì in modo da riparare gli occhi dai vari frammenti che possono crearsi durante il taglio. Indispensabili sono anche le scarpe antinfortunistiche ed i gambali protettivi antitaglio, oltre ad una tuta da lavoro che deve essere in tessuto resistente.

Per proteggere le orecchie dal rumore che genera il decespugliatore durante il lavoro è importante utilizzare delle cuffie oppure dei tappi acustici. Durante il lavoro, inoltre, è sempre importante non stare a contatto stretto con altre persone per evitare eventuali problemi che possono insorgere.

Per quanto riguarda la manutenzione, attraverso pochi semplici ma indispensabili passaggi è possibile ottenere un risultato davvero ottimale. Quando il decespugliatore non viene utilizzato per diverso tempo il primo passaggio è di svuotare il serbatoio in modo da tenere pulita la candela. Inoltre è fondamentale immettere nel cilindro alcune gocce di olio lubrificante.

Al termine del lavoro, inoltre, è fondamentale assicurarsi che il disco di taglio sia pulito e asciutto per prevenire la formazione della ruggine che potrebbe compromettere l’efficienza di questo strumento.