Ex Embraco, a tre giorni dalla fine gli operai "assediano" la curatela: "Chiedete la cassa integrazione" [FOTO e VIDEO]

Un assedio fatto dì bandiere e fischietti. Ma anche di visi stravolti: i lineamenti sono sempre gli stessi, ormai quasi familiari, ma sono gli sguardi che sembrano svuotati. Arrivati al limite delle energie. Ma nono della speranza e della voglia di lottare fino all'ultimo.



Questa mattina via Perrone, nel breve tratto tra via Bertola e via Cernaia, è un'area blindata: chiusa dai due lati, dalle forze dell'ordine. Nel mezzo, sotto le finestre dello studio della curatela fallimentare, decine degli operai ex Embraco che vedono avvicinarsi (il 25 aprile) la fine più triste di una vicenda che ormai lo vede coinvolti da oltre tre anni e mezzo.