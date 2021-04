KAMPOS raddoppia in Sardegna e sbarca a Panarea

Kampos, brand di lusso sostenibile lanciato nell’estate 2020 da Alessandro Vergano, aprirà nelle prossime settimane due nuovi store in prestigiose località turistiche italiane: Porto Rotondo e Panarea.

Il secondo negozio sardo del marchio, dopo quello inaugurato lo scorso anno a Porto Cervo, sarà inaugurato il 26 aprile. Lo spazio di 70 metri quadrati in Piazzetta San Marco ospiterà la collezione PE 2021 di costumi da bagno, abbigliamento e accessori Donna e Uomo di Kampos, ed è stato pensato per ricreare la visione artistica e sostenibile del marchio, percepibile in ogni particolare.

Per raggiungere tale obiettivo, Kampos si è avvalso della collaborazione di Claudia Filigheddu, artista locale, che ha dipinto sulla facciata del negozio un murales ispirato ai coralli marini e alla fantasia di uno dei modelli del brand. La cura dei dettagli e l'equilibrato accostamento cromatico conferiscono carattere e catturano lo sguardo ancor prima di entrare in negozio.

Il design degli interni è caratterizzato da uno stile raffinato e minimalista, in cui dominano colori neutri abbinati a materiali artigianali sostenibili. Sulle pareti spiccano opere d'arte fatte a mano dall'artista italiana Silvia Pasqualato, realizzate con legno riciclato proveniente dal mare e ispirate alla vita marina.

Ogni dettaglio è curato secondo i più alti standard di sostenibilità: dalla scelta dei materiali utilizzati a quella degli elementi decorativi, ogni particolare riflette la politica zero plastica del brand. I colori della collezione Kampos per la PE 21 e delle originali stampe marine completano il design.

Anche nel negozio di Panarea, in cui il colore predominante è il bianco, in armonia con il resto dell’isola, Claudia Filigheddu ha realizzato un murales che rappresenta la bougainvillea, protagonista di una delle stampe lanciate da Kampos in esclusiva per l’isola siciliana. L’apertura del negozio di circa 65 metri quadrati è prevista per il 15 maggio.

“La nostra strategia è di aprire store un po’ più grandi rispetto ai negozi di costumi che si trovano normalmente nelle località turistiche, perché vogliamo dare spazio e respiro alla nostra collezione e permettere al cliente di apprezzarla appieno. Coerentemente con i nostri valori legati alla sostenibilità, preferiamo meno prodotti in spazi più ampi”, afferma Alessandro Vergano, fondatore di Kampos. “Stiamo valutando altre location in Europa, in particolare nell’area del Mediterraneo; il nostro obiettivo è di aprire entro inizio 2022 altri store in Grecia e Spagna, oltre che un altro in Italia”.

KAMPOS

Costa Smeralda

Dal mare al mare con Integrità

KAMPOS crede nella possibilità e nell’importanza di poter contribuire alla creazione di un mondo nuovo, con sempre maggior Integrità (una parola che per Kampos include i concetti di sostenibilità, responsabilità e conseguentemente sicurezza), ora e per le generazioni future. L'esclusiva proposta di vendita di KAMPOS si basa sulla sensibilizzazione dei danni arrecati dalla pesca eccessiva e dall’ inquinamento marino, offrendo ai consumatori capi d’abbigliamento realizzati con filati provenienti dal riciclo di bottiglie di plastica presenti in mare e da reti da pesca dismesse o inutilizzate, nonché da tessuti sostenibili e biologici.

