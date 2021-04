Tentata truffa a un'anziana, finta assicuratrice messa in fuga "da remoto"

Era più o meno l'ora di pranzo quando un'anziana signora ha sentito bussare alla porta della propria abitazione.

Dallo spioncino la donna ha riconosciuto una figura femminile che le ha riferito di essere un’assicuratrice, incaricata dal figlio, per valutare insieme a lei un’eventuale tutela sui monili in oro presenti in casa.

In buona fede, l’anziana le ha aperto la porta e, una volta dentro, le due hanno iniziato a conversare. Il loro vociare ha raggiunto però il microfono di un "assistente vocale" installato in casa e collegato direttamente con un dispositivo del figlio della donna che, intuito quanto stesse accadendo, è intervenuto attraverso l'altoparlante chiedendo chi vi fosse in casa.

La voce dell'uomo ha messo in fuga la presunta assicuratrice ancor prima di riuscire a portare a compimento la sua azione delittuosa.

Dopo aver tranquillizzato la vittima, gli agenti del commissariato Mirafiori giunti sul posto hanno invitato l'anziana a presentarsi presso gli uffici di Polizia per denunciare quanto accaduto.