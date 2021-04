Digital Marketing: i trend su cui puntare

Il mondo del digital cambia rapidamente ed è fondamentale conoscere come si evolve e quali sono i principali trend dell’ultimo periodo. Con tutto quello che è successo negli ultimi mesi e che ha inciso profondamente sulle abitudini, personali e professionali, degli italiani, anche il digital marketing ha assunto nuove forme e intrapreso nuovi percorsi.

A partire dall’inizio del 2020 è evidentemente cambiato il modo di lavorare, ma anche di studiare e di interagire con il mondo esterno. Tutto questo ha determinato lo sviluppo di una nuova modalità di utilizzo del web, non solamente dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Sono aumentati i servizi, molti di quelli già presenti si sono rafforzati o perfezionati ed è cresciuta la richiesta di accedere alla rete per poter continuare a fare ciò che si è sempre fatto e che, con le limitazioni in essere, non è possibile svolgere come prima.

Questa “nuova normalità” è un terreno molto fertile per il digital marketing che deve inevitabilmente calibrare il proprio lavoro su questa nuova realtà. Sono tanti gli studi e le previsioni in materia di digital marketing e per questo, come suggerito dai professionisti della web agency Good Working , abbiamo individuato quali saranno i principali trend che avranno la meglio nei prossimi mesi e anni.





Come cambia il digital marketing: 5 trend per il futuro

Marketing Omnichannel



Ancor più che in passato non ha più senso parlare di online e offline, in quanto la linea che separava questi due “ambienti” si è sempre più assottigliata fino a sparire del tutto. Questo significa, in ottica di digital marketing, che i clienti si relazionano con i brand di cui hanno fiducia, attraverso più canali e piattaforme, non solamente una. Questo significa che, da parte delle aziende, deve essere sviluppata una strategia digitale precisa mirata non solo a essere presenti su più canali possibili, ma soprattutto che la comunicazione sia coordinata e personalizzata.

Sicurezza e trasparenza

Quando si parla di digital non si può ignorare il problema sicurezza e in futuro sarà sempre più importante che le aziende si occupino e preoccupino di questo aspetto. Parallelamente c’è tutta l’attenzione per la trasparenza che serve a permettere di fidelizzare il cliente e comunicargli l’affidabilità del brand. Non solo per quel che riguarda la qualità dei prodotti e dei servizi, ma per saper essere presenti attivamente sul web con una comunicazione priva di troppi fronzoli e che sia capace di rispondere a tutte le criticità e i cambiamenti, anche improvvisi, che la quotidianità mette in atto.

Esperienza

Gli utenti che utilizzano i servizi digitali devono avere un’esperienza sempre più tarata sulle loro esigenze. Le persone non navigano per utilizzare servizi, ma online passano la loro vita e qui hanno interazioni ed emozioni e sarà fondamentale mettere loro a disposizione strumenti e realtà capaci di consentirgli di vivere al meglio questo tipo di esperienza.

Coinvolgimento e partecipazione

Gli utenti vogliono essere sempre più coinvolti e un’attività di digital marketing non può ignorare questo elemento di partecipazione. Investire su questo tipo di contenuti e realtà, anche se molto rischioso, è fondamentale per le aziende per i brand per definire la propria identità e creare un rapporto empatico con ogni singolo cliente che possa sentirsi come un protagonista e non un mero acquirente.

Presenza digitale

Infine, ma non meno importante degli altri, la capacità delle aziende di esserci. Non solo fisicamente, ma soprattutto attivamente, con una presenza positiva e propositiva che viva in tempo reale ciò che accade sul web. Oggi più che mai saper intervenire tempestivamente, anche per arginare e prevenire fenomeni che possano ledere l’immagine e la credibilità del brand, è indispensabile e va fatto solamente investendo sulla presenza digitale affidando la gestione della comunicazione a professionisti che abbiano un’elevata flessibilità e capacità di dare risposte chiare e trasparenti, capaci di dimostrare affidabilità e serietà.