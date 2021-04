Recovery, Pichetto (FI): "Ripartenza passa da innovazione e digitalizzazione"

"Innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione a sostegno del sistema produttivo italiano, con par­ti­co­la­re atten­zio­ne alle PMI, sono i perni essenziali per diffondere nelle nostre imprese la cultura del digitale e dell'innovazione, attraverso una imprescindibile partnership tra industria, ricerca e istituzioni: i mesi che verranno saranno decisivi per pianificare e rafforzare il nostro futuro industriale in tal senso". Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, oggi in visita al Competence industry manufacturing 4.0 di Torino.