Una ragazza di 19 anni originaria dello Sri Lanka è morta oggi pomeriggio nel Grande Lago di Avigliana. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si sarebbe immersa in acqua senza più tornare a galla.

Potrebbe essere deceduta in seguito a un malore o per annegamento, ma non si esclude il suicidio.