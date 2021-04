Prendersi cura degli animali: quando andare dal veterinario a Torino

Avere un animale in casa comporta anche la necessità di prendersene cura nel modo migliore possibile. Oltre all’igiene e agli alimenti corretti, per la salute di un cane, di un gatto, di un pappagallino o di qualsiasi altro animale, è importante anche rivolgersi a un veterinario a Torino, che si connoti come un professionista di fiducia, cui rivolgersi per ogni evenienza. In città i veterinari abilitati sono numerosi, chiaramente però non tutti si occupano di qualsiasi animale da compagnia. Se in passato la maggior parte delle persone avevano in casa un cane o un gatto, oggi sono molti anche coloro che allevano in casa animali esotici, quali pappagalli, furetti o anche animali a sangue freddo.

Trovare il veterinario giusto

Nel momento in cui si decide di avere un animale da compagnia particolare, come ad esempio un drago barbuto o anche solo un maialino nano, è importante informarsi subito sulla possibilità di trovare un veterinario a Torino che sia in grado di prendersene cura. Anche se lo studio veterinario si connota come una clinica, quindi con presenza di diversi professionisti, non è detto che vi sia sempre la disponibilità di un esperto di animali bizzarri, quali uccelli, pesci o ricci. Solitamente è consigliabile contattare gli studi veterinari nella zona, per trovare quello che fa al caso nostro, in cui almeno un veterinario sia esperto nelle cure e nell’allevamento di questi animali.

Quando andare dal veterinario: la prima visita

Una volta trovato il veterinario esperto dell’animale che stiamo allevando in casa, è importante recarsi da lui il prima possibile, per una iniziale visita di controllo. Soprattutto nei casi in cui si stia allevando un animale particolare, come avviene ad esempio con i vari rettili sempre più diffusi nelle case degli italiani. Questo perché avere la certezza della salute del nuovo animale da compagnia è importante. Se poi si decide di allevare un animale molto particolare, il veterinario a Torino ci potrà fornire importanti informazioni sul suo allevamento; ad esempio sulla temperatura che gradisce di più o sugli alimenti che è bene dargli. Lo stesso si fa anche con cani e gatti, o con animali più “tradizionali”, in quanto il veterinario ci può confermare lo stato di buona salute, oltre a consigliare vaccini ed eventuali interventi di sterilizzazione.

Le visite successive

Per quanto riguarda la maggior parte dei vaccini, dopo una prima somministrazione è necessario il cosiddetto “richiamo” entro 30-40 giorni. In seguito buona parte dei vaccini per gli animali vanno somministrati nuovamente una volta all’anno. Con un animale in buona salute il veterinario a Torino approfitterà dell’incontro annuale per il vaccino per visitare l’animale, controllarne il peso e lo stato generale di salute. In questo modo si evitano la gran parte delle patologie che più comunemente colpiscono gli animali da compagnia. Può comunque capitare che un animale non sia in perfetta salute, in questi casi tenderà ad avere un comportamento diverso dal solito; ad esempio i gatti che non stanno bene sono letargici, si muovono poco e non mangiano. Con questo tipo di sintomi è sempre consigliabile recarsi dal veterinario.