Cirio: "I Professionisti sono imprese e come tali devono essere trattati"

"I professionisti sono microimprese, e come tali devono essere trattati: sia coinvolgendoli tra i destinatari dei fondi europei, sia nella partecipazione ai tavoli istituzionali. Vi assicuro che sarete coinvolti con il giusto ruolo da protagonisti anche nella programmazione europea". Con queste parole Alberto Cirio, presidente della Regione, è intervenuto lunedì 26 aprile al Webinar sul II Rapporto Confprofessioni sulle libere professioni in Piemonte.

All'evento hanno partecipato anche Walter Cavrenghi, presidente di Confprofessioni Piemonte, Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, e Maurizio Marrone, assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale.

"Sono orgoglioso che nella Regione Piemonte i professionisti, con Confprofessioni, siano presenti ai tavoli sulla concertazione, e la Regione vi dà piena disponibilità per lavorare insieme anche sul piano vaccinale, in modo che, così come le aziende vengono coinvolte per vaccinare i propri dipendenti, la stessa cosa venga realizzata negli studi professionali, perché il mondo dei professionisti non debba aspettare", ha concluso il Presidente della Regione.

"Questo è un ulteriore passo avanti, anche nell’immaginario collettivo, per rendere sempre più evidente che il professionista è una piccola azienda".