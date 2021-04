Nasce il progetto Buffon Academy, il percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri

Una vita con i guantoni in mano e una porta da difendere. Ora una nuova avventura per trasmettere la sua esperienza e avvicinare tanti ragazzi e ragazze al ruolo del portiere, attraverso clinics, summer camp, tryouts, training session e molto altro ancora. Gianluigi Buffon sveste momentaneamente i panni di atleta e diventa allenatore. La sua esclusiva accademia mira a migliorare e perfezionare la tecnica di tanti giovani attraverso il “Buffon Method”, una forma di allenamento unica sviluppata dall’attuale portiere della Juventus. Tutti i coach della “Buffon Academy” lavoreranno con un metodo condiviso a livello mondiale.

Le modalità di allenamento - L’Academy prenderà il via nell’estate del 2021 - emergenza Covid permettendo - con il lancio dei primi Summer Camp in Italia: si tratta di percorsi tecnici di alta specializzazione rivolti ai giovani dagli otto ai sedici anni che sognano di ripercorrere le orme dell’estremo difensore più forte nella storia del calcio.

I vari camp, che si svolgeranno in alcune delle più belle località di vacanza, saranno condotti dai tecnici della “Buffon Academy” e da alcuni tra i migliori preparatori dei portieri di società professionistiche.

In una prima fase, tutti gli iscritti saranno valutati singolarmente, al fine di poter creare dei programmi di allenamento individuali e personalizzati.

Il percorso di training si focalizzerà poi su diverse tematiche fondamentali per intraprendere la carriera da portiere: dal gesto tecnico alla tattica individuale contestualizzata al gioco collettivo, passando per la capacità di lettura delle situazioni e molto altro ancora.

Il percorso formativo sarà affiancato dalle più avanzate e professionali tecnologie di match analysis: ogni ragazzo sarà infatti costantemente ripreso durante le attività e i partecipanti - suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e capacità tecniche - analizzeranno insieme gli aspetti salienti emersi nelle varie sessioni.

Il valore della formazione - È lo stesso Gianluigi Buffon a raccontare la scelta di cimentarsi in questo percorso: “Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy - spiega il portiere - nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere.

Speriamo di poter dare il kick off del ‘Buffon Summer Camp’ già a giugno e il mio augurio è di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attività è subordinata all’emergenza Covid”.

Le date - Il kick off delle attività è subordinato agli sviluppi riguardanti l’emergenza Covid-19. Di seguito le date e i luoghi in cui sono previste le attività nel corso della primavera e dell'estate 2021:

BUFFON SUMMER CAMP PREMIUM (con la presenza di Gianluigi) - Marina di Pietrasanta (LU) – dal 13 al 26 giugno (due turni settimanali)

BUFFON SUMMER CAMP

- Andalo (TN) – dal 4 al 10 luglio

- Lignano Sabbiadoro (UD) – dal 27 giugno al 3 luglio

- Sestola (MO) – dal 11 al 17 luglio

All’interno della quota sono comprese le seguenti attività:

Pensione completa dalla domenica a pranzo al sabato a colazione

Allenamenti di gruppo e analisi personalizzate

Piscina

Servizi di animazione

Kit ufficiale Puma

Assicurazione e assistenza medica

Vi è inoltre la possibilità di transfer a/r con Pullman da Milano e da Bologna

Per ulteriori informazioni visitare il sito:

buffonacademy.qiupreview.com/it/home