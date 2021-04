Alpignano, lavori sul ponte nuovo: in via Mazzini prove tecniche di viabilità modificata dal 3 al 7 maggio

Ad Alpignano, in previsione dell'inizio dei lavori di consolidamento della soletta del ponte nuovo di via Mazzini da parte della Città Metropolitana di Torino, la viabilità sarà modificata: istituzione del senso unico sui due ponti (nuovo e vecchio) e creazione di un circuito ad anello per agevolare il traffico e ridurre il più possibile i disagi.

L'Amministrazione Comunale ha previsto dal 3 al 7 maggio una prova tecnica della viabilità modificata per verificare eventuali criticità.