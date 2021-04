Aurora, senza le panchine in Lungo Dora Firenze spuntano delle sedie

La rimozione delle panchine da lungo Dora Firenze nel tratto compreso tra il ponte Mosca e via Bologna, avvenuta due settimane fa e motivata dalla Circoscrizione 7 con una costante richiesta dei residenti nel tentativo di arginare lo spaccio di droga e il consumo di alcolici nell'area, è durata giusto qualche giorno.

In alcuni punti del percorso ciclo-pedonale in cui erano state tolte le sedute pubbliche, infatti, nel weekend sono comparse delle sedie. Una 'riappropriazione informale dello spazio pubblico' destinata a far discutere non solo in ambito politico, per una vicenda che molto probabilmente non si concluderà qui.