Manifesti No Tav affissi nella notte a Torino. "In Val di Susa lacrimogeni come proiettili" e "San Didero resiste": sono queste alcune delle scritte contenute nei cartelli attaccati su alcuni muri della zona universitaria, da via Verdi alla zona di Vanchiglia.

L'azione è stata rivendicata tramite un filmato diffuso via web in cui, senza che si vedano i volti, vengono ripresi gli attivisti mentre posizionano le locandine.