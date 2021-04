Il Teatro Regio riapre con "La traviata", per un massimo di 500 spettatori

Sarà La traviata, capolavoro immortale di Giuseppe Verdi, a far ripartire la stagione operistica del Regio con il pubblico in presenza. Domenica 9 maggio, alle ore 16, le porte del teatro si spalancheranno a un massimo di 500 spettatori. Previste quattro repliche: venerdì 14 alle ore 18.30, domenica 16 alle 15, mercoledì 19 alle 15 e sabato 22 alle 18.30.

"È grande l’emozione e la soddisfazione in questi giorni che precedono la riapertura - spiega il commissario straordinario Rosanna Purchia -. Il rapporto con il pubblico è stato sempre mantenuto grazie alle opere e ai concerti in streaming. Anche se a porte chiuse, il teatro non si è mai fermato, e in questo anno abbiamo continuato a lavorare e a far vivere il nostro palcoscenico: da ottobre siamo alla quarta opera allestita in forma scenica, per questo siamo in grado di riaprire con un’opera e un concerto sinfonico garantendo la totale sicurezza per i lavoratori e per il pubblico".

Inoltre, proseguendo il percorso di risanamento dei conti del Regio, Purchia lancia un segnale di trasparenza e rigore: "Riaprire è per tutti noi motivo di festa, ma non possiamo permetterci alcuno scostamento di bilancio, per cui, in aggiunta alle azioni già previste e intraprese, annuncio che non sono previsti biglietti omaggio".

L’allestimento della Traviata è quello realizzato nel 2018 dal Teatro San Carlo di Napoli con la regia di Lorenzo Amato, le scene di Ezio Frigerio e i costumi del Premio Oscar Franca Squarciapino. Rani Calderon dirige l’Orchestra e il Coro del Regio, quest’ultimo istruito da Andrea Secchi. Nel cast: Gilda Fiume nel ruolo di Violetta, Julien Behr come Alfredo, mentre Damiano Salerno è Giorgio Germont.

Biglietti in vendita da lunedì 3 maggio esclusivamente su www.teatroregio.torino.it.