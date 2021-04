Primarie Pd per il sindaco di Torino, Montaruli (FdI):"Non c'è Covid per queste consultazioni?"

E’ polemica sulla scelta del Pd di convocare le Primarie per individuare il candidato sindaco a Torino il prossimo 12 e 13 giugno. A puntare il dito contro i dem locali è la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, dopo che proprio ieri il Parlamento ha messo la fiducia per spostare le amministrative dalla primavera ad ottobre a causa della pandemia per possibili contagi alle urne.

“Non c’è – si chiede l’esponente del partito della Meloni – Covid per le primarie? Non c’è il rischio assembramenti e code?”. Per la parlamentare si tratta di “uno schiaffo ai diritti dei cittadini, ancor più considerando che in nome del Covid stanno tenendo chiuse intere attività”.

"Come al solito – aggiunge - ci troviamo davanti ad una sinistra che gioca con le regole perché è indietro nelle scelte” conclude Montaruli.