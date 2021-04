Pellerina, si torna a ballare intorno al “Totem della pace”: i volontari lo hanno ripulito dalle scritte

Il 'Totem della pace' della Pellerina, situato all'angolo tra corso Regina Margherita e corso Potenza, è stato ripulito dalla scritta con vernice nera “Nessuna pace per chi fa guerra” firmata dal gruppo anarchico FAI. L'opera, inaugurata nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, era stata imbrattata per l'ultima volta nell'ottobre del 2019 pochi giorni dopo una pulizia effettuata dall'associazione Ecovolontari Rivaltesi.

L'intervento di cancellazione degli atti vandalici è stato realizzato nella giornata di sabato 24 aprile, da alcuni volontari, su iniziativa del Comitato C4: “Il Totem – commenta il segretario Lorenzo Ciravegna, tra i protagonisti dell'azione – ha subito fin da subito atti di questo tipo. Grazie all'intraprendenza di alcuni cittadini è sempre stata ripulita, come in quest’ultimo caso. Ringraziamo Michele Palumbo, titolare della Cover Diffusion, per la preziosa donazione dello smalto e dell’antigraffiti”.