Stellantis, ci sono la Nuova 500 elettrica di Mirafiori e la Panda tra i mezzi più venduti da inizio 2021

Ci sono anche la 500 elettrica che viene costruita a Mirafiori e la Panda, tra le vetture più vendute nei primi tre mesi del 2021 dalla neonata Stellantis. Due punti di luce in mezzo a un periodo non facile, tra gli effetti del Covid sul mercato automotive internazionale e l'ondata di cassa integrazione che nelle scorse settimane si è abbattuta sugli stabilimenti torinesi e che solo in parte è stata mitigata dalla conferma di 2 miliardi di investimenti in occasione del Consiglio comunale aperto di ieri.

In Europa un'auto su quattro è Stellantis

Secondo i dati relativi al periodo gennaio-marzo 2021, in Europa quasi un'auto un quattro è griffata Stellantis, il marchio nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Psa Peugeot: in particolare, si tratta del del 23,6% del mercato continentale. E in un contesto di crescita moderata del mercato europeo del 3,8%, i risultati di Stellantis sono decisamente migliori, registrando un incremento delle vendite del 10,8% anno su anno, con un totale di veicoli immatricolati pari a 854.151 su di un totale di 3.619.749 veicoli nel mercato europeo ed una performance complessivamente positiva sull’intera gamma di marchi.

Bene le Peugeot, ma il ramo "Fca" si difende nelle city car