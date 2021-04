Il Torino Jazz Festival torna live: nove giorni di concerti alle OGR nel mese di giugno

La nona edizione del Torino Jazz Festival si svolgerà come lo scorso anno con una doppia programmazione: la sezione Main Stage da venerdì 19 a domenica 27 giugno, quella Jazz Cl(H)ub in autunno, da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre.

I direttori artistici Diego Borotti e Giorgio Li Calzi hanno lavorato a un cartellone di concerti con l'intento di portare sul palco i musicisti previsti nel 2020, edizione alla quale non hanno potuto partecipare a causa della pandemia.

“Il Torino Jazz Festival è pronto per tornare sulla scena, dopo un lungo lavoro di preparazione per offrire al pubblico un programma di qualità da seguire nuovamente in presenza - dichiara l'assessora alla cultura Francesca Leon -. Recuperare il piacere di ascoltare insieme concerti che si preannunciano di grandissimo interesse è stato l'obiettivo del lavoro di questi lunghi mesi di incertezza. Una proposta costruita con grande creatività, determinazione e flessibilità da parte di tutti”.

A ospitare i concerti del TJF Main Stage saranno le OGR - Officine Grandi Riparazioni, il Conservatorio Giuseppe Verdi e il Teatro Vittoria.

Come tradizione il TJF Jazz Cl(H)ub si svolgerà nei club cittadini.