Universiadi 2025, sopralluogo della Fisu a Torino: tra 15 giorni si decide l'assegnazione

Il conto alla rovescia sta per iniziare. A poco più di due settimane dall'assegnazione ufficiale dei Giochi Mondiali Universali Invernali 2025, prevista per il 15 maggio, si è conclusa oggi la 'tre giorni' in Piemonte della Fisu (Federazione Internazionale Sport Universitario), l'ultima in vista dell'assegnazione al Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano) dei Giochi.

L'ottimismo di D'Elicio: "Speriamo di rivivere le emozioni del 2007"

"Per noi è un onore pensare di avere la possibilità di rivivere le emozioni vissute nel 2007 - commenta il presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D'Elicio - Sarà un'occasione unica per lo sport universitario italiano e per il territorio".

La delegazione formata dal presidente e dal segretario generale della Fisu, Leonz Eder ed Eric Saintrond, assieme a Milan Augustin, responsabile Universiade Invernale, ha incontrato le istituzioni territoriali e i parlamentari piemontesi. In particolare il presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, la sindaca Chiara Appendino, i rettori dell'Università e del Politecnico, Stefano Geuna e Guido Saracco. Un videomessaggio di sostegno è stato inviato dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Porchietto: "Grande occasione per Torino"

"Ho partecipato oggi pomeriggio alla presentazione della candidatura all'Universiade 2025 perché sono convinta che una grande iniziativa internazionale che coinvolge il mondo universitario e migliaia di giovani sia un'opportunità che la città non deve farsi sfuggire". Così Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia, a margine della presentazione in Regione Piemonte della candidatura di Torino per le Universiadi 2025. "Dopo il grande esempio di organizzazione e qualità offerto da Napoli nel 2019, l'Italia può giocarsi la possibilità di ospitare un'altra edizione qui da noi".