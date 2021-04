Primo Maggio, restrizioni contro gli assembramenti: Cirio impone lo stop ai supermercati

Restrizioni in Piemonte per la grande distribuzione, in vista del Primo Maggio. Nella tarda serata, infatti, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura per l'intera giornata a tutti i supermercati.

La chiusura - per la giornata di sabato - vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei Comuni fino a 10mila abitanti e 2.500 metri quadri nei Comuni con più di 10 mila abitanti.



La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei Comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei Comuni con più di 10 mila abitanti.