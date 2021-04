Chiusura della strada provinciale 143 intorno a Stupinigi. Al via la sperimentazione per rendere la zona "pedonale"

Partirà martedì 11 maggio, e si protrarrà per tutto il mese, la chiusura sperimentale della strada provinciale 143 di Vinovo nel tratto compreso tra la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la rotatoria Debouchè, verso il Comune di Vinovo. Il provvedimento, concordato da tempo con gli amministratori locali, è finalizzato a valutare gli effetti sul sistema viario locale di una futura chiusura al traffico di tutto l’anello che circonda la Palazzina di Caccia , e in particolare la redistribuzione dei veicoli sulle viabilità alternative.

Nel mese di settembre 2020 sono stati condotti dei rilievi di traffico per vedere l’utilizzo in quel momento sia della Sp 143 nel tratto in questione, sia di altri tratti di strada su cui probabilmente il traffico si andrà a distribuire a seguito del divieto di transito. La chiusura sperimentale avrebbe dovuto essere effettuata nel mese di aprile; tuttavia, le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non avrebbero reso possibile un confronto con la situazione dello scorso settembre. Pertanto, di comune accordo con gli amministratori locali, la chiusura del tratto della Sp 143 è stata posticipata al mese di maggio, subito dopo il passaggio della 2a tappa del Giro d’Italia che partirà proprio dalla Palazzina di Caccia domenica 9.